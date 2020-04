Regione Lazio: in arrivo atto su sanificazione condizionatori (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Nei prossimi giorni faremo un atto sulla sanificazione dei condizionatori pubblici e privati. E’ importante farlo in via preventiva”. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. Leggi su romadailynews Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 19 : 45

Nursing Up a Regione Lazio : ecco perchè non firmiamo accordo

