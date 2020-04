Raoul Bova, lutto e messaggio commovente, riaffiorano i ricordi (Di venerdì 24 aprile 2020) Arriva uno splendido messaggio del noto attore Raoul Bova su Instagram che commuove i fan: un ricordo doloroso ma colmo d’amore Raoul Bova (fonte foto: Instagram, @RaoulBovagram)Su Instagram, il noto e amatissimo attore di successo Raoul Bova condivide un pensiero doloroso eppur ricco d’amore, postando una foto che ritrae insieme il papà, scomparso nel 2018, e la mamma, il cui lutto subito dall’attore risale a pochi mesi fa: un messaggio davvero speciale ed apprezzato dal foltissimo pubblico che lo segue con costanza. Le parole usate nel testo della didascalia che accompagna lo scatto pubblicato sui social dalla star italiana hanno commosso i suoi fan e denotano il gran cuore e la tenerezza del suo messaggio. “Che bello vedervi così, papà e mamma!”, così inizia il post a loro dedicati con una foto che mostra i ... Leggi su chenews Raoul Bova - lutto : le lacrime non saranno mai abbastanza

