Quantum Error userà il Ray Tracing in tempo reale su PS5 (Di venerdì 24 aprile 2020) In queste settimane i ragazzi di TeamKill Media hanno svelato qualche dettaglio circa il loro FPS horror Quantum Error, che dal punto di vista tecnico di prospetta essere molto promettente.In effetti è stato annunciato che il gioco ha come obiettivo i 60 FPS e 4K e tramite una comunicazione su Twitter, lo studio ha svelato altri interessanti dettagli. Rispondendo ad un fan sui social, TeamKill Media ha annunciato che il gioco sfrutterà al 100% il Ray Tracing in tempo reale (presumibilmente su PS5), questo perché pare sia una tecnologia molto semplice da implementare.Quantum Error è per ora in sviluppo su PS4 e PS5, pur non avendo ancora una data di uscita precisa. Gli sviluppatori hanno deciso di concentrarsi prima sulle piattaforme di Sony, una versione Xbox non è quindi da escludersi.Leggi altro... Leggi su eurogamer PS5 e Xbox Series X : secondo gli sviluppatori di Quantum Error è ancora 'troppo presto per fare confronti'

Quantum Error attingerà dalle opere di Lovecraft ed il gameplay sarà simile a Dead Space o DOOM 3

