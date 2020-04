Materazzi | «Ho picchiato la Coppa del Mondo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’ex difensoreha parlato del suo rapporto condele Champions League, entrambe vinte in carriera Marcoha raccontato il rapporto con ladeldurante una diretta Instagram: «L’ho baciata, picchiata, ho fatto di tutto perché sembrava una cosa irreale, dovevo sentire che non era finta. Una volta che ce l’ha hai voglia di fare tutto perché non ti sembra vero». «Cosa pesa di più? Ladel, sono almeno 4/5 kg. Ma la Champions l’ho riempita con mia figlia, poi l’ho messa giù perché avevo paura di romperle le orecchie. Siamo tornati a Milano all’alba, erano le 6 di mattina perché Pandev aveva l’antidoping. C’erano tanti tifosi, meno male non siamo arrivati di notte altrimenti non saremmo potuti neanche entrare a San Siro secondo ...