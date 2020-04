Ma il governo sta realmente investendo nella sicurezza di tutti? (Di venerdì 24 aprile 2020) Nessuno è o dovrebbe essere tanto spregiudicato da volere iniziative produttive senza appropriate sicurezze. Qualcuno non avrebbe scrupoli ma le Istituzioni non consentirebbero a meno che non fossero corrotte o irresponsabile. Accade. Ma altre forme di irresponsabilità e in qualche modo un’altra forma di corruzione consistono nel proclamare cautela e poco o nulla adempiere per cautelarsi. Vacuo ripetere che il lavoro deve ricominciare in sicurezza se niente si fa per la sicurezza , ed il tempo passa, passa…Esiste un piano dei trasporti, esistono mascherine a milioni e milioni, distribuite, reperibili,tamponature estesissime, mappatura di reperibilità attraverso i mezzi telefonici ,si sostiene finanziariamente il siero immunitario? Ed ancora, se la ripresa deve protrarsi vi è certezza di ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - fase 2 : dal 4 maggio autocertificazione solo per spostamenti fuori regione. Ipotesi del governo

Governo - Piano Colao per l’Estate : vacanze estive solo in questi casi

Spagna - partite a porte chiuse per tutto il 2020 : il Governo va in questa direzione (Di venerdì 24 aprile 2020) Nessuno è o dovrebbe essere tanto spregiudicato da volere iniziative produttive senza appropriate sicurezze. Qualcuno non avrebbe scrupoli ma le Istituzioni non consentirebbero a meno che non fossero corrotte o irresponsabile. Accade. Ma altre forme di irresponsabilità e in qualche modo un’altra forma di corruzione consistono nel proclamare cautela e poco o nulla adempiere per cautelarsi. Vacuo ripetere che il lavoro deve ricominciare inse niente si fa per la, ed il tempo passa, passa…Esiste un piano dei trasporti, esistono mascherine a milioni e milioni, distribuite, reperibili,tamponature estesissime, mappatura di reperibilità attraverso i mezzi telefonici ,si sostiene finanziariamente il siero immunitario? Ed ancora, se la ripresa deve protrarsi vi è certezza di ...

ManlioDS : Mentre gli stolti continuano a blaterare, offendere e strepitare, il #Governo sotto l'ottima guida del Presidente… - nzingaretti : I governi Ue hanno compreso l'importanza della proposta del Governo #Conte per #RecoveryFund a sostegno di famiglie… - PerilliM5Senato : Il #M5S dice no al #MES. Per la #Fase2 serviranno sicurezza e soldi. Il Governo #Conte sta stanziando risorse per o… - miloezio : RT @ManlioDS: Mentre gli stolti continuano a blaterare, offendere e strepitare, il #Governo sotto l'ottima guida del Presidente #Conte e la… - Maurizi51444228 : RT @Maurizi51444228: Partigiani? Pronti a festeggiare domani il Governo SINISTRO, a 4 teste, che, legandoci mani e piedi, vuole farci diven… -

Ultime Notizie dalla rete : governo sta Ma il governo sta realmente investendo nella sicurezza di... Secolo d'Italia CORONAVIRUS UK/ Sanità allo stremo, stavolta Churchill ha “tradito” Johnson

Un approfondito report pubblicato da Reuters il 7 aprile analizza il complesso meccanismo politico e istituzionale che sta dietro alle decisioni del governo britannico. È un sistema disegnato ...

Fate presto a stabilizzare tutti i precari dell’agenzia delle politiche attive del lavoro

Se limitiamo lo sguardo all’Europa, Egregia Ministra, salta all’occhio che si tratta di un dibattito che sta attraversando quasi tutti gli Stati membri. In attesa delle nuove misure che il Governo ...

Un approfondito report pubblicato da Reuters il 7 aprile analizza il complesso meccanismo politico e istituzionale che sta dietro alle decisioni del governo britannico. È un sistema disegnato ...Se limitiamo lo sguardo all’Europa, Egregia Ministra, salta all’occhio che si tratta di un dibattito che sta attraversando quasi tutti gli Stati membri. In attesa delle nuove misure che il Governo ...