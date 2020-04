Coronavirus, Campania: altri 4 morti (in tutto ora sono 336). Il totale dei guariti supera quota mille (Di venerdì 24 aprile 2020) sono 4 i decessi legati al Coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 336. Supera la soglia dei mille, invece, il numero totale dei guariti: sono 1.003, con un aumento rispetto a mercoledì 22 aprile di 75 unità. Dei 1.003 guariti, 942 (+87) sono i totalmente guariti e 61 (-12) i clinicamente guariti. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.282 casi di Coronavirus emersi in Campania dall’inizio dell’emergenza: in provincia di Napoli 2.334 (+18), di cui 878 (+4) a Napoli città e 1.456 (+14) negli altri comuni della provincia; in provincia di Salerno 643 (+3); in provincia di Avellino 434 (+2); in provincia di Caserta 407 (+3); in provincia di Benevento 175 (+4). sono 275 gli ... Leggi su ildenaro Coronavirus - De Luca a chi rivuole la movida da maggio : «Ma tu sei scemo o sei buono?». In Campania mascherina obbligatoria – Video

