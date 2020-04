CIR | nel 1° trimestre archivia perdita di 12 | 1 milioni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – CIR ha chiuso il 1°con un risultato netto negativo di 12,1, i rispetto a un utile di 4,1nel primo2019 (5,7includendo il risultato delle attività destinate alla dismissione). Dopo il primo bimestre in crescita, la performance è stata influenzata dalla sospensione delle attività produttive di Sogefi nel corso del mese di marzo, dai maggiori costi sostenuti da KOS per rispondere all’emergenza sanitaria e dalla turbolenza dei mercati finanziari, per la pandemia Covid-19. I ricavi risultano stabili a 531,5(530,2nel 1°2019), grazie all’ampliamento del perimetro nel 2019 con l’acquisizione in Germania nel settore della sanità . L’EBITDA si attesta a 66,2(69,5nel 2019) e l’EBIT a 12(23,6nel ...