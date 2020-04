Assemble With Care - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Se sei un team indipendente composto da due sole persone e hai sbancato il botteghino con un gioco magnifico come Monument Valley e il relativo, ottimo sequel, il rischio di montarti la testa è piuttosto elevato. Molti in queste condizioni decidono di perseverare sfruttando la serie che li ha resi famosi fino alla noia, altri invece cambiano strada per dimostrare che i colpi precedenti non sono stati di sola fortuna. Ustwo ha scelto questa seconda opzione e si fa rivedere con un gioco uscito inizialmente su Apple Arcade e approdato su Nintendo Switch.Le meccaniche di gioco disono semplici ed assimilabili a quelle di un puzzle game, seppur abbastanza peculiari. In questa delicata mini-avventura a tinte pastello vestirete i panni di una giovane ragazza di nome Maria, che dopo aver deciso di prendersi una pausa dalla propria vita arriva in un paesino costiero ...