Adriana Volpe | a Pechino Express chiese soldi agli autori | ecco perchè

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nel corso di una diretta Instagram Marcello Cirillo ha svelato che, durantema per un'ottima ragione.ha partecipato anel 2018 ma nessuno sapeva che avesse chiestodurante l'edizione. L'aneddoto è stato svelato dal collega Marcello Cirillo. Nel corso della diretta Instagram i due hanno ricordato la loro partecipazione nell'adventure game di Rai2 raccontando anche un aspetto del carattere della conduttrice che non tutti conoscono. Il Grande Fratello Vip 2020 non è stato il primo reality a cui ha partecipato, che nel 2018 partecipò ain coppia con Marcello Cirillo. Nell'edizione vinta da Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta i due concorrenti finirono ottavi ma ...