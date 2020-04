Virginia Saba | Taglio io i capelli a Di Maio Si è fidato

Leggi su blogo

(Di giovedì 23 aprile 2020) “io ia Luigi”. A parlareche confessa a Un Giorno da Pecora di curare il look del Ministro degli Esteri in questo lungo periodo di quarantena.L’emergenza coronavirus ha obbligato i barbieri ad abbassare le serrande, ma il mestiere rappresenta una vera e propria tradizione di famiglia per l’ex giornalista di Sky Tg24. “; stato fortunato. Se; tranquillo? No! Ma so come li vuole, ho fatto il minimo indispensabile. Si”.: "io ia Di. Si" 23 aprile 2020 14:49.