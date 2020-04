Vasta operazione di polizia su tutto il territorio campano: sequestrate 20 tonnellate di pellet (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nella mattinata odierna una Vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, è stata portata a termine dai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino. L’operazione che ha visto impegnati – nella sola provincia irpina – oltre 60 Carabinieri forestali è scaturita dalla esecuzione di un decreto, adottato dalla Procura della Repubblica di Benevento, avente ad oggetto diverse perquisizioni domiciliari e a sedi societarie costituenti una intera rete commerciale ramificata sul territorio nazionale, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 441, 515, 517 c.p. e 256 D. Lvo 152/2006. In Campania sono state interessate tutte le province, per un totale di 18 sedi perquisite dai NIPAAF (Nuclei investigativi di polizia agro-ambientale e forestale) dei Gruppi CC ... Leggi su anteprima24 Vasta operazione antimafia a Lecce - agli arresti 70 persone (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nella mattinata odierna unadigiudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, è stata portata a termine dai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino. L’che ha visto impegnati – nella sola provincia irpina – oltre 60 Carabinieri forestali è scaturita dalla esecuzione di un decreto, adottato dalla Procura della Repubblica di Benevento, avente ad oggetto diverse perquisizioni domiciliari e a sedi societarie costituenti una intera rete commerciale ramificata sulnazionale, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 441, 515, 517 c.p. e 256 D. Lvo 152/2006. In Campania sono state interessate tutte le province, per un totale di 18 sedi perquisite dai NIPAAF (Nuclei investigativi diagro-ambientale e forestale) dei Gruppi CC ...

bassairpinia : BENEVENTO. Vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, è stata… - Magi2_ItPt : RT @BLQairport: Una pioggia battente ha accolto il volo cargo?? organizzato dalla @MacronSports per portare in Italia dispositivi di protez… - giampaz : RT @NessunLuogo24: “Solo dopo alcune ore alla stazione di polizia ho scoperto che l'operazione era così vasta. Quattro arrestati fanno part… - aerrebi_blq : RT @BLQairport: Una pioggia battente ha accolto il volo cargo?? organizzato dalla @MacronSports per portare in Italia dispositivi di protez… - VolaBologna : RT @BLQairport: Una pioggia battente ha accolto il volo cargo?? organizzato dalla @MacronSports per portare in Italia dispositivi di protez… -