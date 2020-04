Uomini e Donne: come stanno andando gli ascolti della nuova versione (Di giovedì 23 aprile 2020) Uomini e Donne: da lunedì 20 aprile su Canale 5 è tornato, in versione riveduta e corretta causa Coronavirus, il dating show ideato da Maria De Filippi. Il programma, che doveva essere una boccata d’aria fresca in mezzo a tantissime repliche, è stato inizialmente accolto con curiosità e grande calore. Protagoniste assolute della nuova formula Gemma Galgani, dal Trono Over, e Giovanna, dal Trono Classico, che vengono costantemente guidate dalla voce fuori campo della conduttrice. Il programma punta sulle conoscenze virtuali delle protagoniste che, attraverso un computer, possono chiacchierare con pretendenti sconosciuti, i quali però, alla fine di tutto, potrebbero rivelarsi inadatti o disinteressati. Nonostante la curiosità iniziale, la nuova formula, dopo tre giorni, ha perso oltre un milione di telespettatori per strada e oltre ... Leggi su trendit Uomini e donne : come stanno andando gli ascolti della nuova versione

Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 aprile : Sammy amareggiato e deluso

Uomini e donne anticipazioni oggi : Gemma sorprende tutti ma ascolti disastrosi (Di giovedì 23 aprile 2020): da lunedì 20 aprile su Canale 5 è tornato, inriveduta e corretta causa Coronavirus, il dating show ideato da Maria De Filippi. Il programma, che doveva essere una boccata d’aria fresca in mezzo a tantissime repliche, è stato inizialmente accolto con curiosità e grande calore. Protagoniste assoluteformula Gemma Galgani, dal Trono Over, e Giovanna, dal Trono Classico, che vengono costantemente guidate dalla voce fuori campoconduttrice. Il programma punta sulle conoscenze virtuali delle protagoniste che, attraverso un computer, possono chiacchierare con pretendenti sconosciuti, i quali però, alla fine di tutto, potrebbero rivelarsi inadatti o disinteressati. Nonostante la curiosità iniziale, laformula, dopo tre giorni, ha perso oltre un milione di telespettatori per strada e oltre ...

matteosalvinimi : Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato… - matteosalvinimi : Un pensiero e un ringraziamento speciale a tutte le donne e agli uomini della Guardia di finanza, dell’Antimafia, d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non si possono cancellare così i sacrifici delle donne e degli uomini che hanno combattuto la mafia. È un… - mrssrobot : RT @thestormismysun: Sono piena di sentirmi dire che il femminismo lotta per i diritti delle 'persone' diopane no il femminismo lotta per l… - MatthewWoody : RT @greygooseonice: @AndreaBonturi La dignità di queste donne e di questi uomini non deve dipendere dalla loro 'utilita' al nostro benesser… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne, la “fase 2” del programma di Maria De Filippi (ma di lei si sente solo la voce):… Il Fatto Quotidiano Persone straniere regolari grazie al lavoro (partendo dall’agricoltura)

Fuggiti da guerre e territori in cui a “persona” non corrisponde “diritti”. Bambini, donne e uomini spogliati di ogni identità nella speranza di una sola cosa: l’accoglienza. “Accogliere” e, prima di ...

Emergenza Coronavirus in Piemonte, Gtt si prepara alla Fase 2 – VIDEO

“Anche in piena emergenza – scrive l’azienda – le donne e gli uomini di Gtt non si sono fermati e hanno garantito alla Città un servizio essenziale. Adesso ci stiamo preparando per farvi ritornare a ...

Fuggiti da guerre e territori in cui a “persona” non corrisponde “diritti”. Bambini, donne e uomini spogliati di ogni identità nella speranza di una sola cosa: l’accoglienza. “Accogliere” e, prima di ...“Anche in piena emergenza – scrive l’azienda – le donne e gli uomini di Gtt non si sono fermati e hanno garantito alla Città un servizio essenziale. Adesso ci stiamo preparando per farvi ritornare a ...