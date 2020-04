Pogba | si allarga la corsa al francese | tra Juve e Real spunta l’Inter

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Paulsarà uno dei giocatori più ambiti nel prossimo calciomercato: dopoMadrid e Psg anche l’Inter si iscrive allaSilaper Paul. Il centrocampista del Manchester United piace a mezza Europa e dopo i sondaggi, più o meno sotto traccia, diMadrid e Psg anche l’Inter si è informata con il suo agente Raiola. A riportarlo è Tuttosport che spiega come Marotta stia cercando di riallacciare i contatti con Raiola (con il quale l’Inter non fa un affare dal 2010). Al momento è solo un sondaggio, ma che il “Polpo” voglia lasciare lo United non è un segreto per nessuno. Laci proverà in estate sfruttando sia la voglia didi tornare in bianconero sia alcune pedine che piacerebbero allo United (Rabiot e Ramsey in primis). E l’Inter? Conte non ...