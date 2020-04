La Lega vuole far credere che uno studio di previsione sul coronavirus sia un «piano segreto» di Speranza (Di giovedì 23 aprile 2020) Un documento a disposizione del ministero della Salute dal 12 febbraio. Uno strumento di previsione su un possibile scenario della pandemia da coronavirus, visti i primi contagi in Italia (nella fattispecie, la coppia cinese ospitata in un albergo a Roma) e vista la situazione che si stava venendo a creare contemporaneamente in Cina. Uno studio di 60 pagine che il ministero della Salute ritiene essere pieno di modelli matematici per studiare i diversi scenari di una crisi da contagio, compresi quelli peggiori. Adesso la Lega sta cercando di avvelenare il pozzo, affermando che in realtà si trattasse di un documento segreto sul coronavirus. LEGGI ANCHE > Il documento ottenuto dal Guardian: «Il coronavirus colpirà l’80% della popolazione della Gran Bretagna» Documento segreto sul coronavirus, l’attacco della Lega a Speranza Il Copasir, il ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - la Lega Calcio vuole finire il campionato : il pallone è gonfiato a dismisura

