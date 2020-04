ThomasOfficial : La nuova #letsdanceathome #challenge è dedicata ad un altro importantissimo artista, musicista e performer straordi… - Spazio_Napoli : - PorcaSofia : - news24_napoli : Kiss Kiss – Allenamenti non prima del 18 maggio: spunta anche la data… - futuren0stalgi4 : @falizzo Ancora non è fuori tutta ma posso dirti che non è male ed ha pure un sample che è chef kiss -

Ultime Notizie dalla rete : Kiss Kiss Kiss Kiss - Sanificazione, tamponi e purificatori d'aria: Napoli già pronto per protocollo e ripresa Tutto Napoli Kiss Kiss - Allenamenti non prima del 18 maggio: spunta anche la data per il campionato

Non ci sono idee chiare dopo la riunione di ieri, non filtra ottimismo dalla Serie A sulla ripartenza del calcio. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli dopo aver interpellato quattro ...

KKN – Ripresa degli allenamenti il 18 maggio, trapela da 4 club di Serie A. Napoli già pronto!

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riferito alcune importanti notizie riguardanti la ripresa della Serie A e gli allenamenti dei club di calcio. Ecco quanto evidenziato: ...

Non ci sono idee chiare dopo la riunione di ieri, non filtra ottimismo dalla Serie A sulla ripartenza del calcio. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli dopo aver interpellato quattro ...Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riferito alcune importanti notizie riguardanti la ripresa della Serie A e gli allenamenti dei club di calcio. Ecco quanto evidenziato: ...