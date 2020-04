Il servizio d’asporto non piace a tutti: l’opinione di un commerciante (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ un provvedimento bizzarro: io il 27 non riaprirò”. Questo il lapidario commento di Valerio Cafasso, proprietario del bar “Avenue” di via Napoli in merito all’ordinanza di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha concesso dopo due mesi di chiusura totale una parziale riapertura per bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti a partire da lunedì prossimo. Molte sono le ragioni alla base della presa di posizione del titolare. Innanzitutto la prospettiva degli alti costi che comporterà il provvedimento per la sua azienda. In qualità di titolare del bar dovrà rispettare le condizioni poste dall’Ordinanza dapprima ad una sanificazione dei suoi locali, quindi ad assicurarsi del fatto che i prodotti da servire al consumatore non siano deperiti in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ un provvedimento bizzarro: io il 27 non riaprirò”. Questo il lapidario commento di Valerio Cafasso, proprietario del bar “Avenue” di via Napoli in merito all’ordinanza di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha concesso dopo due mesi di chiusura totale una parziale riapertura per bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti a partire da lunedì prossimo. Molte sono le ragioni alla base della presa di posizione del titolare. Innanzitutto la prospettiva degli alti costi che comporterà il provvedimento per la sua azienda. In qualità di titolare del bar dovrà rispettare le condizioni poste dall’Ordinanza dapprima ad una sanificazione dei suoi locali, quindi ad assicurarsi del fatto che i prodotti da servire al consumatore non siano deperiti in ...

Confcommercio : RT @fipeconf: #coronavirus #FaseDue: @fipeconf e Fiepet, ‘Bene Toscana, #TakeAway fondamentale per ripartire in sicurezza’ È fondamentale d… - fradelucchi : RT @fipeconf: #coronavirus #FaseDue: @fipeconf e Fiepet, ‘Bene Toscana, #TakeAway fondamentale per ripartire in sicurezza’ È fondamentale d… - fipeconf : #coronavirus #FaseDue: @fipeconf e Fiepet, ‘Bene Toscana, #TakeAway fondamentale per ripartire in sicurezza’ È fond… - ACmcoppola : @LucaBizzarri @AddoMik @marioadinolfi In Campania il 27 apriranno bar, pizzerie e pasticcerie, però il servizio per… - AlbiUs1919 : In Campania da lunedì 27 aprile riaprono Ristoranti, Bar e Pub. Solo per servizio d’asporto. Ma con i negozi chiusi… -

Ultime Notizie dalla rete : servizio d’asporto Coronavirus: Meloni, 'governo consenta cibo da asporto a tutti i ristoranti' Affaritaliani.it