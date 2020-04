Il principe Filippo e il mazzo di fiori per la regina Elisabetta (anche in quarantena) (Di giovedì 23 aprile 2020) La drammatica pandemia di coronavirus ha messo in ginocchio buona parte del pianeta, costringendo all’isolamento quasi la metà della popolazione mondiale. Eppure ci sono tradizioni più forti del Covid, che – persino in regime di lockdown – vanno avanti grazie alla loro semplicità. Come regalare un mazzo di fiori, romantica abitudine del principe Filippo nel giorno del compleanno della regina Elisabetta. Leggi su vanityfair Coronavirus - riappare il principe Filippo di Edimburgo : "Grazie agli operatori sanitari"

Il principe Filippo rompe il silenzio : "Grazie a tutti i medici" -

Famiglia Reale - il Principe Filippo è morto? Arriva il messaggio ufficiale (Di giovedì 23 aprile 2020) La drammatica pandemia di coronavirus ha messo in ginocchio buona parte del pianeta, costringendo all’isolamento quasi la metà della popolazione mondiale. Eppure ci sono tradizioni più forti del Covid, che – persino in regime di lockdown – vanno avanti grazie alla loro semplicità. Come regalare un mazzo di fiori, romantica abitudine del principe Filippo nel giorno del compleanno della regina Elisabetta.

infoitcultura : Regina Elisabetta, il principe Filippo si fa vivo: il messaggio dopo il lungo silenzio e i sospetti - BBoncoraglio : Rivediamo la bella addormenta nel bosco per quel bono del principe Filippo - sognandoilmare_ : RT @la_noncurante: Alla fine di tutto questo ci vorrebbe un principe Filippo per rompere l'incantesimo come nella bella addormentata eh. - la_noncurante : Alla fine di tutto questo ci vorrebbe un principe Filippo per rompere l'incantesimo come nella bella addormentata eh. - MauroSida : @TorciaPolitica Pochi giorni fa davano per morto anche il Principe Filippo -