Golf | cancellata l’edizione 2020 del St Andrews Trophy Appuntamento in Slovacchia nel

(Di giovedì 23 aprile 2020) Continuano le cancellazioni nel mondo dello sport a causa della pandemia: è la volta del, che vede questa volta saltare l’edizionedel St., sfida tra selezioni diisti dilettanti. La manifestazione era in calendario per il 23 e 24 luglio in Galles, ma è stata. Prossima edizione dunque il 21 e 22 luglio 2022 in. Di seguito il comunicato integrale della Feder: “Il Royal & Ancient è stato costretto a cancellare per l’emergenza coronavirus anche il St.. Dopo l’Open Championship, del quale si sarebbe dovuta celebrare la 149ª edizione, è saltata anche la classica sfida, 33ª della serie, tra le selezioni dilettanti dell’Europa Continentale e di Gran Bretagna & Irlanda, che si sarebbe dovuta tenere sul percorso del Royal PorthcawlClub (nella ...

