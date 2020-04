Glee, quel 2020 immaginato nel finale ('congelato' dal virus) (Di giovedì 23 aprile 2020) Per sedare l'ansia da pandemia, ho rivisto tutto Glee su Netflix e mi è sembrata la prima volta. A 5 anni dalla sua conclusione e a 11 dal debutto, la serie creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan mantiene intatta tutta la magia degli oltre 500 numeri da musical realizzati nelle sue sei stagioni, tutta la meraviglia dei remake dei video più iconici degli ultimi 30 anni (Vogue con Jane Lynch/Sue Sylvester o Scream con Kevin McHale/Artie e Harry Shum Jr./Mike restano due opere d'arte, insieme alla citazione di Fred e Ginger nella stanza rotante con Matthew Morrison e Jayma Mays, aka Will ed Emma) e la sua forza morale che definirei 'perlocutoria' visti gli effetti avuti su almeno una generazione. Non ha avuto la stessa tenuta la parte più squisitamente narrativa, la cui vis si è spezzata con la fine del liceo di alcuni dei ... Leggi su blogo (Di giovedì 23 aprile 2020) Per sedare l'ansia da pandemia, ho rivisto tuttosu Netflix e mi è sembrata la prima volta. A 5 anni dalla sua conclusione e a 11 dal debutto, la serie creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan mantiene intatta tutta la magia degli oltre 500 numeri da musical realizzati nelle sue sei stagioni, tutta la meraviglia dei remake dei video più iconici degli ultimi 30 anni (Vogue con Jane Lynch/Sue Sylvester o Scream con Kevin McHale/Artie e Harry Shum Jr./Mike restano due opere d'arte, insieme alla citazione di Fred e Ginger nella stanza rotante con Matthew Morrison e Jayma Mays, aka Will ed Emma) e la sua forza morale che definirei 'perlocutoria' visti gli effetti avuti su almeno una generazione. Non ha avuto la stessa tenuta la parte più squisitamente narrativa, la cui vis si è spezzata con la fine del liceo di alcuni dei ...

Ebbene, il 2020 avrebbe dovuto rappresentare 'la realizzazione del sogno', quello che aveva fatto da traino alle vicende del Glee Club dell'immaginario liceo McKinley High School della reale cittadina ...

ROMA – Da American Horror Story a Glee, da Nip/Tuck a The Normal Heart. Senza dimenticare The Politician. Tutto quello che tocca Ryan Murphy incredibilmente bello, divertente, seducente, sensibile e ...

