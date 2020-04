Dl Liquidità, ABI: “Attesa platea di 3milioni per prestiti da 25mila euro” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Oltre tre milioni di soggetti, tra imprese e professionisti, potrebbero fare domanda per i prestiti fino a 25mila euro garantiti dallo Stato. Questa la previsione fatta dal direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, durante un’audizione nelle commissioni finanze e attività produttive della Camera. L’Abi, ha spiegato Sabatini, “ha lavorato in stretta collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico e il Gestore di fondo (Mcc) per rendere immediatamente operativa questa misura, rafforzando il ruolo delle autodichiarazioni delle imprese richiedenti la garanzia e il finanziamento, anche per la dichiarazione di non essere una impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019. Informazione oggi disponibile solo alla stessa impresa”. Su questo fronte, per accelerare i prestiti fino a 25mila euro garantiti dallo Stato ... Leggi su quifinanza Dl Liquidità - ABI : “Invio richieste finanziamento possibile anche nelle ore notturne”

