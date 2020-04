vaticannews_it : #23aprile, da stanotte il #Ramadan. Per circa 1,8 miliardi di fedeli musulmani di tutto il mondo sarà impossibile p… - MemoHidroRayo : RT @vaticannews_it: #23aprile, da stanotte il #Ramadan. Per circa 1,8 miliardi di fedeli musulmani di tutto il mondo sarà impossibile prega… - CaritasItaliana : RT @vaticannews_it: #23aprile, da stanotte il #Ramadan. Per circa 1,8 miliardi di fedeli musulmani di tutto il mondo sarà impossibile prega… - RomanoAng : RT @vaticannews_it: #23aprile, da stanotte il #Ramadan. Per circa 1,8 miliardi di fedeli musulmani di tutto il mondo sarà impossibile prega… - BB54196217 : @SteriGarry @Alex70Fa @claudio_2022 @Viminale @_Carabinieri_ @Esercito @marcell32459385 @RadioSavana… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus moschea Coronavirus, la moschea di Birmingham trasformata in obitorio askanews Il Ramadan al tempo del coronavirus

La più grande ricorrenza musulmana, il mese del digiuno e della preghiera, quest’anno si tinge dei colori inquietanti dell’epidemia da coronavirus. Un’ombra di tristezza plana sul Ramadan, senza però ...

RAMADAN 2020/ Coronavirus impedisce anche il pellegrinaggio alla Mecca

Anche l’inizio del Ramadan fa i conti con il Coronavirus, ma sicuramente meno rispetto a un altro dei pilastri della ... A spiegarlo, come sottolineato dal mensile GQ, è stato Amar Abdallah, imam ...

