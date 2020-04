Bonus 800 euro: quando arriva? Bisognerà attendere fine mese! Domande da inoltrare a maggio: requisiti, reddito, chi ne ha diritto (Di giovedì 23 aprile 2020) Così come accaduto a marzo con il Bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare giovedì 30, secondo quanto scritto da Fanpage, dovrebbe esserci un Bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. Tale ipotesi è stata confermata anche dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo su Facebook: “Nel Decreto di aprile ci sarà un rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsto a marzo, compreso l’indennizzo per partite Iva, autonomi e stagionali che da 600 passeranno a 800 euro“. Le Domande per ottenere il Bonus dovranno essere inoltrate all’INPS o alle casse di riferimento per i vari ordini professionali. I pagamenti dovrebbero essere completati entro maggio: dovrebbero però variare i requisiti per avere diritto al Bonus: il Bonus salirebbe ... Leggi su oasport Bonus 800 euro : quando arriva - chi ne ha diritto - serve fare una nuova domanda? Criteri di reddito più stringenti che a marzo

Bonus 800 euro Partite Iva e autonomi : quando arriva - ci sarà un limite di reddito e come ottenerlo?

