Antonio Socci contro Papa Francesco | Ha sostituito Dio con la Madre Terra Sta

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nell'Earth Day,si appiattisce sulle posizioni di Greta Thunberg, affermando che "abbiamo peccatola, la natura non perdona mai". E ancora, spiega che "c'è un grande deterioramente della nostra casa comune. L'abbiamo inquinata e depredata, mettendo in pericolo la nostra stessa vita". Parole che vengono riprese e rilanciate dasu Twitter, laddove riserva una stoccata al Pontefice: "Ormai haDio con la. Infatti la Pachamama, la rappresentazione pagana della dèa, con Bergoglio è stata al centro di cerimonie in San Pietro e nei giardini vaticani. Ha privato il popolo dei sacramenti e sta devastando Chiesa e fede", conclude. Dritto al punto, senza sconti.