Alcantara - Al via i test sierologici nello stabilimento umbro (Di giovedì 23 aprile 2020) La scorsa settimana i 500 lavoratori impegnati nello stabilimento di Alcantara, a Nera di Montoro (Terni), hanno ripreso a lavorare dotati di mascherina, guanti e occhiali per proteggersi al meglio da un possibile rischio di contagio da coronavirus. Ora si è iniziato anche ad effettuare test sierologici, e questo fa dell'impianto umbro delle prime realtà italiane dotate di procedure aggiuntive e volontarie rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge.Controlli periodici. Nella zona adiacente allingresso della fabbrica è stata allestita unapposita area, dove i dipendenti verranno controllati allinizio o al termine del proprio turno. Il lavoratore potrà rimanere seduto in auto: gli verrà misurata la temperatura con un termoscanner e, dopo che avrà firmato ladesione volontaria, il consenso e lautocertificazione, verrà effettuato il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 aprile 2020) La scorsa settimana i 500 lavoratori impegnatidi, a Nera di Montoro (Terni), hanno ripreso a lavorare dotati di mascherina, guanti e occhiali per proteggersi al meglio da un possibile rischio di contagio da coronavirus. Ora si è iniziato anche ad effettuare, e questo fa dell'impiantodelle prime realtà italiane dotate di procedure aggiuntive e volontarie rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge.Controlli periodici. Nella zona adiacente allingresso della fabbrica è stata allestita unapposita area, dove i dipendenti verranno controllati allinizio o al termine del proprio turno. Il lavoratore potrà rimanere seduto in auto: gli verrà misurata la temperatura con un termoscanner e, dopo che avrà firmato ladesione volontaria, il consenso e lautocertificazione, verrà effettuato il ...

ANSA_Motori : Coronavirus: al via i test sierologici sui lavoratori di Alcantara #ANSAmotori - EstebBeltramino : Coronavirus: al via test sierologici su lavoratori Alcantara #motori - EmanueleAnsel : Alcantara, via ai primi 100 test sierologici - solomotori : Coronavirus: al via test sierologici su lavoratori Alcantara - Umbria24 : Covid-19, via a test sierologici in Alcantara: azienda mappa il contagio tra lavoratori -

Ultime Notizie dalla rete : Alcantara via Alcantara - Al via i test sierologici nello stabilimento umbro Quattroruote Al via i test sierologici nello stabilimento umbro

La scorsa settimana i 500 lavoratori impegnati nello stabilimento di Alcantara, a Nera di Montoro (Terni), hanno ripreso a lavorare dotati di mascherina, guanti e occhiali per proteggersi al meglio da ...

Skoda Superb Station Wagon 2.0 TDI 190 CV SCR DSG 4x4 Wagon Scout nuova a Vicenza

Cerchi in lega 19' - Climatizzatore 3 zone - Family Pack - Sedili alcantara/pelle Scout - Apertura baule automatica - Tendina parasole ... [email protected] La vettura è visibile nella nostra sede di ...

La scorsa settimana i 500 lavoratori impegnati nello stabilimento di Alcantara, a Nera di Montoro (Terni), hanno ripreso a lavorare dotati di mascherina, guanti e occhiali per proteggersi al meglio da ...Cerchi in lega 19' - Climatizzatore 3 zone - Family Pack - Sedili alcantara/pelle Scout - Apertura baule automatica - Tendina parasole ... [email protected] La vettura è visibile nella nostra sede di ...