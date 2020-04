Wall Street parte in deciso rialzo con sostegno autorità a economia (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia le contrattazioni in deciso rialzo, favorita da un maggior ottimismo degli operatori, dopo il piano da 500 miliardi per le PMI approvato dal Senato USA e sulle speranze di nuovi aiuti della Fed. Attesi più tardi i numeri dell’EIA sulle scorte di greggio, che saranno valutate attentamente alla luce dell’attuale crisi del settore petrolifero. Frattanto, l’API ha annunciato ieri un balzo delle scorte di 13,2 milioni. Fra i titoli in movimento, va segnalata Netflix, che ha annunciato ieri un balzo degli utenti (11,77 milioni), frenando però l’entusiasmo con la prospettiva di un rallentamento nei mesi a venire. Sotto osservazione anche Expedia, sulle indiscrezioni che parlano della vendita di quote azionarie ai fondi di private equity Apollo Global e Silver Lake, che frutterà circa 1 miliardi di dollari di ... Leggi su quifinanza Futures USA negativi in attesa di Wall Street

Petrolio per la prima volta sotto zero : Wti -305% a -37 - 6 dollari al barile. Wall Street chiude in calo : Dj -2 - 46% - Nasdaq -1 - 03%

