Torino, Rincon: «Posso chiudere la carriera in Venezuela» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il centrocampista Rincon ricorda il suo passaggio al Torino: «Non sapevo come mi avrebbero accolto» Il centrocampista del Torino Thomas Rincon ha raccontato il suo trasferimento in granata, durante una diretta Instagram: «Non sapevo come mi avrebbero accolto visto che arrivavo dalla Juventus, dall’altra sponda della città. E invece mi hanno apprezzato fin dall’inizio, magari sarà per il mio carattere: mi hanno fatto sentire subito uno di loro e questo mi ha reso orgoglioso, non era scontato per un ex bianconero». «Futuro? Non escludo di chiudere la carriera in Venezuela, ma se ne parlerà tra cinque o sei anni. Spero di restare nel mondo del calcio, ho già cominciato a studiare online: seguo corsi di management sportivo con l’Istituto Johan Cruyff di Barcellona, mi vedo più come dirigente che come ... Leggi su calcionews24 Torino - Rincon : il dato da record del venezuelano

Torino - Rincon : "Ripresa Serie A? Giocare è una mancanza di rispetto verso i morti"

Torino - gli allenamenti alternativi : pugilato per Rincon - cyclette per Aina (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il centrocampistaricorda il suo passaggio al: «Non sapevo come mi avrebbero accolto» Il centrocampista delThomasha raccontato il suo trasferimento in granata, durante una diretta Instagram: «Non sapevo come mi avrebbero accolto visto che arrivavo dalla Juventus, dall’altra sponda della città. E invece mi hanno apprezzato fin dall’inizio, magari sarà per il mio carattere: mi hanno fatto sentire subito uno di loro e questo mi ha reso orgoglioso, non era scontato per un ex bianconero». «Futuro? Non escludo dilain, ma se ne parlerà tra cinque o sei anni. Spero di restare nel mondo del calcio, ho già cominciato a studiare online: seguo corsi di management sportivo con l’Istituto Johan Cruyff di Barcellona, mi vedo più come dirigente che come ...

salvione : Torino, Rincon: 'Coronavirus? Da 50 giorni in casa, è surreale' - sportli26181512 : #Torino, Rincon: 'Coronavirus? Da 50 giorni in casa, è surreale': Il venezuelano: 'Non escludo di chiudere la carri… - sportface2016 : #Torino, #Rincon: 'Situazione surreale, siamo chiusi in casa da cinquanta giorni' - gazzettaGranata : Torino, Rincon: “Orgoglioso del mio rapporto con i tifosi granata” #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : #Torino, #Rincon: “Orgoglioso del mio rapporto con i tifosi granata” -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Rincon Torino, Rincon: “Orgoglioso del mio rapporto con i tifosi granata” Toro News Torino, Rincon: «Posso chiudere la carriera in Venezuela»

Il centrocampista del Torino Thomas Rincon ha raccontato il suo trasferimento in granata, durante una diretta Instagram: «Non sapevo come mi avrebbero accolto visto che arrivavo dalla Juventus, ...

Torino, Rincon: “Orgoglioso del mio rapporto con i tifosi granata”

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon è intervenuto in una diretta sull’account Instagram della Maltin Polar, azienda che produce una bevanda tipica venezuelana, per una chiacchierata in cui gli ...

Il centrocampista del Torino Thomas Rincon ha raccontato il suo trasferimento in granata, durante una diretta Instagram: «Non sapevo come mi avrebbero accolto visto che arrivavo dalla Juventus, ...Il centrocampista del Torino Tomas Rincon è intervenuto in una diretta sull’account Instagram della Maltin Polar, azienda che produce una bevanda tipica venezuelana, per una chiacchierata in cui gli ...