“Sono stato il più grande talento italiano. Solo per una squadra firmerei in bianco, farò il ds”: Cassano show (Di mercoledì 22 aprile 2020) Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ con uno dei suoi soliti show. L’ex calciatore ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, parlando di rimpianti e di opportunità future. Si inizia dalla più grande occasione sprecata: “Il mio più grande rimpianto è stata ovviamente l’esperienza al Real Madrid. A 23 anni arrivi nella squadra più forte del mondo e non riesci a fare quello che devi. Nemmeno Capello ha potuto fare niente con me, anche se mi ha dato almeno due occasioni. Ho sbagliato io”. Una carriera buttata via, come ammette poco dopo: “Se sono stato il più grande talento italiano? Sì, però buttato via. Quante cose sbagliate che ho fatto, non allenandomi, litigando con tutti. Solo adesso, da padre, ho capito”. Esperienza importante con la maglia ... Leggi su calcioweb.eu CoronaVirus - Lemme : “Sono stato più di un mese in ospedale” - poi attacca “Creato in laboratorio - vogliono controllarci e renderci schiavitù”

Maurizio Sarri ricorda : "Sono stato fischiato a Napoli dove sono nato e ho dato tutto"

