Ricerca, immunodeficienze primitive: Telethon stanzia 51 mln per 109 progetti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Al via la settimana che in tutto il mondo viene dedicata alla sensibilizzazione sulle immunodeficienze primitive, una famiglia molto ampia di malattie genetiche che colpiscono il sistema immunitario e che possono portare a un’aumentata suscettibilità alle infezioni. Fondazione Telethon ha storicamente fornito un contributo significativo per lo studio di questo gruppo di malattie: ad oggi sono complessivamente 51,6 i milioni di euro investiti per finanziare 109 progetti di Ricerca sulle immunodeficienze primitive. Patologie rare sì, ma molto numerose: si stima infatti che siano oltre 380 le diverse forme di immunodeficienze primitive ad oggi conosciute, per un totale di 6 milioni di persone colpite nel mondo, nella maggior parte dei casi, purtroppo, senza una diagnosi tempestiva. I livelli di gravità, età di insorgenza e manifestazioni possono variare ... Leggi su ildenaro Settimana mondiale dedicata alle immunodeficienze primitive : da Fondazione Telethon oltre 51 milioni di euro per 109 progetti di ricerca (Di mercoledì 22 aprile 2020) Al via la settimana che in tutto il mondo viene dedicata alla sensibilizzazione sulle, una famiglia molto ampia di malattie genetiche che colpiscono il sistema immunitario e che possono portare a un’aumentata suscettibilità alle infezioni. Fondazioneha storicamente fornito un contributo significativo per lo studio di questo gruppo di malattie: ad oggi sono complessivamente 51,6 i milioni di euro investiti per finanziare 109disulle. Patologie rare sì, ma molto numerose: si stima infatti che siano oltre 380 le diverse forme diad oggi conosciute, per un totale di 6 milioni di persone colpite nel mondo, nella maggior parte dei casi, purtroppo, senza una diagnosi tempestiva. I livelli di gravità, età di insorgenza e manifestazioni possono variare ...

francescapasi : RT @Telethonitalia: Immunodeficienze primitive: al via la settimana di sensibilizzazione. Si tratta di un gruppo di malattie molto studiate… - ildenaro_it : #Ricerca, #immunodeficienze #primitive: #Telethon #stanzia 51 mln per 109 #progetti - tecnomedics : Settimana mondiale immunodeficienze primitive: da Fondazione Telethon oltre 51 milioni di euro per 109 progetti di… - Telethonitalia : Immunodeficienze primitive: al via la settimana di sensibilizzazione. Si tratta di un gruppo di malattie molto stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca immunodeficienze Ricerca, immunodeficienze primitive: Telethon stanzia 51 mln per 109 progetti Il Denaro Ricerca, immunodeficienze primitive: Telethon stanzia 51 mln per 109 progetti

L'Eosc (European Open Science Cloud) DIH, che offre alle imprese servizi per accedere con facilità alle tecnologie digitali, ha lanciato una nuova Open Call ...

Coronavirus e malattie rare: cure interrotte per più di metà dei pazienti

«I pazienti chiedono soprattutto di avere maggiori informazioni mediche sulla correlazione tra Covid-19 e la propria malattia (per esempio, un maggior rischio di suscettibilità all’infezione per le ...

L'Eosc (European Open Science Cloud) DIH, che offre alle imprese servizi per accedere con facilità alle tecnologie digitali, ha lanciato una nuova Open Call ...«I pazienti chiedono soprattutto di avere maggiori informazioni mediche sulla correlazione tra Covid-19 e la propria malattia (per esempio, un maggior rischio di suscettibilità all’infezione per le ...