Raggi | fase 2 dal 4 maggio | ma non sarà ritorno a normalità

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – “Dobbiamo disegnare insieme il nostro futuro, le nostre citta’, gli spazi dove vivere e, soprattutto, il lavoro. Avremo una opportunita’ ma dovremo impegnarci tanto perche’ non sara’ ne’ semplice ne’ scontato. Dal 4, come indicato dal Governo, gradualmente iniziera’ la cosiddetta2, ma non sara’ unalla normalita’. Molti di noi hanno perso un impiego e hanno difficolta’ economiche, molti dovranno organizzare la propria vita con la necessita’ di accudire i figli in assenza della scuola, molti hanno timore di tornare ad avere un minimo di contatti sociali per paura del contagio. Dobbiamo essere uniti affinche’ nessuno resti indietro”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Anche i trasporti urbani saranno rivoluzionati per andare incontro alle ...