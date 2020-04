Nicchi | “Potremmo designare fischietti della stessa città”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 aprile 2020) "Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un mese arbitri che vengono da tutta Italia, ma visto che si sono allenati basterà un primo ciclo di 7-10 giorni per riprendere la forma ottimale". Parola di Marcello, presidente dell'Aia che, alla Gazzetta dello sport ha fatto il punto sulla possibile ripresa visto dalla parte degli arbitri. "Teniamo presente - continua - che l`arbitro non deve affrontare contrasti e scontri fisici. Poi a ridosso delle competizioni ci sarà un altro mini ritiro. Con test, controlli e tamponi".Uno degli effetti più eclatantipandemia coronavirus potrebbe essere che, contrariamente a quanto avviene di solito, un arbitro diriga la squadrasua città: "È nostra intenzione scegliere gli arbitri più in forma per le partite più importanti senza vincoli geografici - ha ...