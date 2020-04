Vincenzo_NY : RT @aR21ooo: RAGA UN MIO AMICO MI HA DETTO CHE MENTRE STAVA FACENDO UN ESAME UNIVERSITARIO ONLINE,UN RAGAZZO PER SBAGLIO HA ATTIVATO IL MIC… - FilippoGiov : Firenze coronavirus: è morto Vincenzo Ponticiello, anima dei Dennis & The Jets - MariaStellabra : RT @rep_firenze: Firenze coronavirus: è morto Vincenzo Ponticiello, anima dei Dennis & The Jets [di FULVIO PALOSCIA] [aggiornamento delle 2… - gestoredirete : RT @rep_firenze: Firenze coronavirus: è morto Vincenzo Ponticiello, anima dei Dennis & The Jets [di FULVIO PALOSCIA] [aggiornamento delle 2… - rep_firenze : Firenze coronavirus: è morto Vincenzo Ponticiello, anima dei Dennis & The Jets [di FULVIO PALOSCIA] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Vincenzo E’ morto Vincenzo Ponticello, bassista di Spettri e Dennis LA NAZIONE Morto Vincenzo Ponticiello, suonò ne Gli Spettri e nei Dennis & The Jets

La scena musicale italiana perde Vincenzo Ponticiello, musicista della band "Gli Spettri" e successivamente bassista e cantante dei Dennis & the Jets. Il musicista aveva 65 anni e sebbene non siano ...

De Luca e Fontana, cosa si sono detti a Porta a Porta:”No ai viaggi tra Napoli e il Nord”

Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel duello tv con il collega della Lombardia ... “Questa è una malattia terribile, questo virus ti fa vedere la morte con gli occhi. Lo voglio dire ...

La scena musicale italiana perde Vincenzo Ponticiello, musicista della band "Gli Spettri" e successivamente bassista e cantante dei Dennis & the Jets. Il musicista aveva 65 anni e sebbene non siano ...Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel duello tv con il collega della Lombardia ... “Questa è una malattia terribile, questo virus ti fa vedere la morte con gli occhi. Lo voglio dire ...