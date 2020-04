“Meglio il carcere che mia moglie”: detenuto ai domiciliari si consegna ai carabinieri (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un uomo di 48 anni si è presentato ai carabinieri di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, chiedendo di essere portato in cella: "Meglio il carcere che mia moglie". L'uomo si trovava ai domiciliari dopo una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Ai militari dell'Arma ha spiegato come la donna fosse esasperata dalle misure restrittive per il coronavirus. Leggi su fanpage Coronavirus - in Tunisia si viola la quarantena per il cibo : “Meglio la malattia - qui moriamo di fame”. Algeria ed Egitto - carcere a chi protesta (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un uomo di 48 anni si è presentato aidi Castellammare di Stabia, nel Napoletano, chiedendo di essere portato in cella: "Meglio ilche mia moglie". L'uomo si trovava aidopo una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Ai militari dell'Arma ha spiegato come la donna fosse esasperata dalle misure restrittive per il coronavirus.

