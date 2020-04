Lo sfogo del barista contro Conte | Mi costringi a chiudere

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Fabrizio Tenerelli Il titolare di un bar di Ventimiglia (Imperia), attacca il premier: "A queste condizioni mi, ma verrò a Roma, perché voglio che mi guardi negli occhi". Sotto accusa le condizioni di sicurezza, che impediscono di lavorare Aprire un bar era il sogno della sua vita. Per diciotto anni, quando lavorava come frontaliere nel Principato di Monaco: Corrado Sbano, 42 anni, originario di Casaluce, nel Casertano, ma da tempo ormai abitante a Ventimiglia, in provincia di Imperia, metteva i soldi da parte, nella speranza di acquisire la propria indipendente. È il marzo del 2016, quando finalmente corona il suo sogno. In corso Limone Piemonte, nel popolare quartiere di Roverino, all'ingresso della statale 20 del col di Tenda, apre un bar-trattoria. Grazie alla sua simpatia, ma anche alla vicinanza delle scuole elementari e ...