Le preoccupazioni tedesche non vanno sottovalutate

Ultime Notizie dalla rete : preoccupazioni tedesche

Il Fatto Quotidiano

«A oggi la riduzione del fatturato delle cantine del Fvg si colloca tra il 70 e l'80%. Le esportazioni vitivinicole che pesano per oltre 137 milioni di euro hanno come mercati di riferimento Usa (26%) ...«Di fronte all’alternativa di farlo saltare per gli enormi problemi del momento, abbiamo deciso di reinventarci, ponendoci come massima preoccupazione il rispetto del lavoro dei produttori ... Ore ...