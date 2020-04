La strage nelle Rsa. Il problema è nel sistema

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Le Rsa si sono dimostrate la situazione ideale per il coronavirus. Tante persone anziane, deboli, malate, chiuse in luoghi ristretti, assistite da pochi e spesso mal pagati operatori, con contratti precari, lavori a somministrazione, dipendenti da cooperative.E tragicamente, il virus non si è fatto attendere, ha infettato e ha ucciso.Ci sono stati anche errori di gestione, come in Lombardia, sottovalutazioni e vere e proprie omissioni, tentativi di copertura e comportamenti pericolosi e dolosi.Il coronavirus ha illuminato però una realtà dolorosa: in Italia abbiamo almeno 300.000 concittadini fragili che, ad oggi, non sappiamo bene come vengano assistiti, sui quali non abbiamo dati certi, conoscenze accurate. Ora sembra che si stia correndo ai ripari, con la vigilanza e l’intervento regionale e con l’arrivo della magistratura.Ma il virus ha reso evidente ...