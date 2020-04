LegaSalvini : TUTTI CONTRO IL 'GIUSEPPI HOSPITAL' FDI E LEGA DOPO L'INCHIESTA DEL TEMPO: 'MASCHERINE PER IL PREMIER E OSPEDALI SG… - RdiMilano : RT @anie_lothlorien: La moglie di Sileri (M5S), viceministro alla Salute, lavora in un’azienda che fornisce mascherine a vari ospedali pubb… - maurizi63852511 : RT @anie_lothlorien: La moglie di Sileri (M5S), viceministro alla Salute, lavora in un’azienda che fornisce mascherine a vari ospedali pubb… - Martino31805246 : RT @anie_lothlorien: La moglie di Sileri (M5S), viceministro alla Salute, lavora in un’azienda che fornisce mascherine a vari ospedali pubb… - marcellosantell : RT @anie_lothlorien: La moglie di Sileri (M5S), viceministro alla Salute, lavora in un’azienda che fornisce mascherine a vari ospedali pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo mascherine Dopo mascherine e Amuchina, ora è il plexiglass ad essere introvabile Vanity Fair Italia Coronavirus: cosa e come si riaprirà dal 4 maggio. Verifiche ogni 15 giorni sulla curva dei contagi

Coronavirus: fase 2 e riaperture. Dopo le proteste per le ‘regionalizzazioni’, arriva un piano nazionale di aperture, con mascherine e distanze e quant’altro si debba intendere norma generale da ...

Un rivoluzione chiamata virus

L’inizio. L’incubo inizia alla stazione di Bologna: venerdì 21 febbraio un Frecciarossa viene bloccato per il caos manifestatosi dopo lo starnuto di una donna asiatica con mascherina. Il treno si ...

