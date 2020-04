Cottarelli a TPI | “Governo lento Mes? Ok ma all’Italia non può bastare Quest’anno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020)a TPI: “Governo? Ok ma all’Italia non può. Quest’anno deficit al 10%” TPI intervista l’economista Carlo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. Ex dirigente del Fondo monetario internazionale ed ex commissario alla spending review sotto il Governo Letta, nel maggio 2018 fu per tre giorni premier incaricato dal presidente della Repubblica Mattarella, salvo poi rinunciare per lasciare spazio al nascente Governo Conte 1.Professore, l’economia italiana naviga nella tempesta. Cosa vede all’orizzonte? Questo è un anno difficile per tutto il mondo e molto difficile in particolare per noi, perché abbiamo un’emergenza sanitaria più forte rispetto a tanti altri paesi, che determinerà anche una caduta ...