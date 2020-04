Coronavirus: in Iran casi in calo, “confermata tendenza al ribasso” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il portavoce del Ministero della Sanità, Kianush Jahanpurn, ha reso noto che in Iran si registrano nelle ultime 24 ore 94 decessi di persone contagiate dal Coronavirus, per un numero complessivo di 5.391 morti. La Repubblica islamica ha rilevato 1.194 nuovi casi, per un totale di 85.996, ha precisato Jahanpur, assicurando che “è confermata la graduale tendenza al ribasso del numero dei contagi“.L'articolo Coronavirus: in Iran casi in calo, “confermata tendenza al ribasso” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - cosa succede dopo il 4 maggio? Svelate le prime tre attività che ripartiranno

