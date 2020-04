Coronavirus, al Quirinale incontro tra Mattarella e premier Conte. “Solidarietà Ue per ripartenza” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un colloquio al Quirinale in cui si è fatto il punto sullo stato delle trattative in corso tra i Paesi dell’Unione europea per l’emergenza del Coronavirus. Il tutto in vista della riunione del Consiglio Ue che si terrà domani e che sarà decisivo per capire quale potrà essere la strategia dell’Europa per quanto riguarda gli aiuti agli Stati durante la pandemia. Questo il tema del faccia a faccia tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si sono visti nel tardo pomeriggio al Colle. Non potendo esserci il tradizionale pranzo pre-consiglio oggi – si è appreso – c’è stato solo un colloquio, senza ministri, tra capo dello Stato e premier. Nel colloquio è emerso l’auspicio che al vertice europeo si concretizzi quella solidarietà europea ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il Quirinale sarà illuminato col tricolore fino alla fine dell'emergenza FOTO

Coronavirus - bandiera a mezz’asta al Quirinale : i corazzieri abbassano il tricolore in segno di lutto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Quirinale Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Mentre Bolsonaro minimizza, in Amazzonia si scavano fosse comuni e il sindaco di Manaus piange in diretta

L’Amazzonia è al collasso per colpa del coronavirus e a Manaus si scavano fosse comuni ... infermieri e apparecchiature mediche”, ha detto. Virgilio ha anche criticato il presidente della Repubblica, ...

Coronavirus, la fase 2 uguale per tutti. Da scuole a cinema: gli scenari

Ci prova Conte a fare ordine sul futuro prossimo, come gli ha chiesto il Quirinale, ma non si illude di poter evitare le polemiche. Un assaggio si è avuto ieri al Senato con il durissimo intervento ...

