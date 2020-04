Calcio | Adriano Galliani | “Protocollo varato dalla Figc inattuabile per i club di Serie B

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’incertezza regna sovrana nel mondo dele sul ritorno in campo per completare i campionati i punti interrogativi sono diversi. La, come è noto, ha predisposto un protocollo per far sì che vengano rispettate le norme di sicurezza, tenendo conto della pandemia presente nel Bel Paese. Delle indicazioni però difficilmente attuabili da parte delle società diB eC, per i costi richiesti dal punto di vista strutturale. A sottolineare questo aspetto è, senatore di Forza Italia, ex amministratore delegato del Milan e attuale a.d. del Monza: “Le società diB e laC non hanno assolutamente le risorse per ricominciare il campionato fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Non possono seguire questi protocolli costosissimi“, ha dichiarato il dirigente ...