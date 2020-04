Rsa, l'avvocato Vinci: "Assenza di linee guida dal governo centrale" (Di martedì 21 aprile 2020) Fabio Franchini Il caso Rsa nel mirino della magistratura e anche al centro del dibattito politico, con le accuse alle regioni. Ma l'avvocato Paolo Vinci, esperto di sanità da trent'anni, punta il dito contro Roma: "Nonostante le indicazioni dell’Oms non ha fatto prevenzione e previsione del rischio, e non ha dato alcuna linea guida per la gestione dell’emergenza" Rsa. Le residenze sanitarie assistenziali sono finite nell'occhio del ciclone, nel mirino della magistratura e anche al centro del dibattito politico, con le accuse del centrosinistra alla regione Lombardia di Attilio Fontana. Sul caso del Pio Albergo Trivulzio – e sulla rete delle Rsa lombarde – indagano i giudici, la Guardia di Finanza e gli ispettori del ministero della Salute, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla gestione di anziani e pazienti Covid, visto l'elevato numero di ... Leggi su ilgiornale L’avvocato dei lavoratori dell’Istituto Don Gnocchi : “Rsa non li ha tutelati - sapeva dei contagi”

Lei è deceduta il 2 aprile. E’ stata contagiata all’interno delle struttura e ora il figlio Stefano Benvenuto, avvocato del foro milanese, ha presentato una querela-denuncia contro Rsa Binasco per ...

Il legale dei lavoratori, avvocato Romolo Reboa, afferma che la lettera "è stata consegnata fisicamente ai suoi assistiti in servizio e poi sarà mandata anche a tutti gli altri". La Fondazione ha ...

