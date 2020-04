Roma, trova dei soldi nel parcheggio di un supermercato e lancia un appello: «Chi li ha persi si faccia avanti» (Di martedì 21 aprile 2020) Era il 10 aprile di questo mese, in tarda mattinata, quando C.G., una cittadina Romana di 64 anni, ha trovato una somma di denaro a terra nell’area di parcheggio adiacente ad un supermercato sito in Piazza San Giovanni Battista della Salle. La donna, in un primo momento, ha consegnato l’importo alla direttrice dell’attività commerciale, nella speranza che qualcuno si presentasse per recuperare i soldi persi, ma per giorni nessuno si è fatto avanti. La signora mostrando ancora una volta un grande senso di altruismo, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie stanno attraversando serie difficoltà economiche, ha voluto rivolgersi agli uffici della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio nel tentativo di rintracciare il proprietario. La Polizia Locale lancia un appello per il recupero della somma: chiunque sia in ... Leggi su ilcorrieredellacitta Roma - poliziotti cercano droga e trovano un ricercato : arrestato 33enne

Roma - trovato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli : era scomparsa il 4 aprile

Roma - insegnante 27enne ritrovata morta nel Tevere : era scomparsa il 3 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Era il 10 aprile di questo mese, in tarda mattinata, quando C.G., una cittadinana di 64 anni, hato una somma di denaro a terra nell’area diadiacente ad unsito in Piazza San Giovanni Battista della Salle. La donna, in un primo momento, ha consegnato l’importo alla direttrice dell’attività commerciale, nella speranza che qualcuno si presentasse per recuperare ipersi, ma per giorni nessuno si è fatto avanti. La signora mostrando ancora una volta un grande senso di altruismo, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie stanno attraversando serie difficoltà economiche, ha voluto rivolgersi agli uffici della Polizia Locale diCapitale del XIII Gruppo Aurelio nel tentativo di rintracciare il proprietario. La Polizia Localeunper il recupero della somma: chiunque sia in ...

Artemisia12_ : A Roma comprai questa panchetta Belle Époque in via del Governo Vecchio. Stavo andando a prendere il treno, la vidi… - CorriereCitta : Roma, trova dei soldi nel parcheggio di un supermercato e lancia un appello: «Chi li ha persi si faccia avanti»… - LiveEvil_2010 : RT @CB_Ignoranza: Il 'Ritrovamento di Romolo e Remo' venne eseguito da Rubens verso il 1612. Il quadro raffigura il momento in cui, nella m… - infoitsport : La Roma trova l’accordo con Arsenal e Manchester: Mkhitaryan e Smalling restano fino a fine campionato - muhammadibr8 : RT @Mzucchiatti95: Roma, la città che permette di sentirsi a casa ovunque La Lupa Capitolina si trova in diverse parti del mondo, tra stra… -