Rimini, 50enne minacciata con un’accetta e violentata per due settimane in un ex camping abbandonato: due indagati (Di martedì 21 aprile 2020) minacciata con un’accetta, violentata e sequestrata per due settimane in una struttura di un ex camping abbandonato a Viserbella (Rimini). La vittima è una donna 50enne ucraina che, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, è stata trovata dalla polizia nello stabile dopo una segnalazione. Due persone sono state denunciate: si tratta di due uomini romeni di 53 e 34 anni, accusati di violenza sessuale, lesioni personali e minacce. Al momento sono indagati a piede libero. Alla donna sono state riscontrate lesioni per una prognosi di 30 giorni Stando ad una prima ricostruzione, la donna è stata più volte picchiata e violentata dal 53enne mentre il 34enne l’ha minacciata brandendo un’accetta. La vittima ha raccontato di essersi fidata di uno sconosciuto che, circa due settimane fa, l’ha avvicinata nei pressi della stazione di Rimini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020)con un’accetta,e sequestrata per duein una struttura di un exabbandonato a Viserbella (). La vittima è una donnaucraina che, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, è stata trovata dalla polizia nello stabile dopo una segnalazione. Due persone sono state denunciate: si tratta di due uomini romeni di 53 e 34 anni, accusati di violenza sessuale, lesioni personali e minacce. Al momento sono indagati a piede libero. Alla donna sono state riscontrate lesioni per una prognosi di 30 giorni Stando ad una prima ricostruzione, la donna è stata più volte picchiata edal 53enne mentre il 34enne l’habrandendo un’accetta. La vittima ha raccontato di essersi fidata di uno sconosciuto che, circa duefa, l’ha avvicinata nei pressi della stazione di...

fattoquotidiano : Rimini, 50enne minacciata con un’accetta e violentata per due settimane in un ex camping abbandonato: due indagati -