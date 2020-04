Mascherine in stile lucha libre (Di martedì 21 aprile 2020) La lucha libre è uno stile di wrestling parecchio diffuso in territorio messicano. Si tratta di una variante molto più veloce del wrestling tradizionale che fa leva su manovre aeree a scapito della mera forza fisica. I combattenti – i luchador uomini, e le luchadores donne – utilizzano sempre della máscaras, ovvero copricapi colorati e dettagliati che ne definiscono la gimmick, il personaggio fenotipico interpretato sul ring con le sue caratteristiche e idiosincrasie. Sono strumenti di riconoscimento stereotipati per rendere più semplice la fruizione dello spettacolo da parte del pubblico. In Messico sono diverse le aziende di piccole dimensioni che producono queste maschere sia per le rappresentazioni e i tornei locali, sia come souvenir e oggetti da collezione; tra questi, l’azienda Huerta, che facendo di ... Leggi su wired (Di martedì 21 aprile 2020) Laè unodi wrestling parecchio diffuso in territorio messicano. Si tratta di una variante molto più veloce del wrestling tradizionale che fa leva su manovre aeree a scapito della mera forza fisica. I combattenti – idor uomini, e ledores donne – utilizzano sempre della máscaras, ovvero copricapi colorati e dettagliati che ne definiscono la gimmick, il personaggio fenotipico interpretato sul ring con le sue caratteristiche e idiosincrasie. Sono strumenti di riconoscimento stereotipati per rendere più semplice la fruizione dello spettacolo da parte del pubblico. In Messico sono diverse le aziende di piccole dimensioni che producono queste maschere sia per le rappresentazioni e i tornei locali, sia come souvenir e oggetti da collezione; tra questi, l’azienda Huerta, che facendo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine stile Mascherine? Sono un accessorio trendy il Resto del Carlino Mascherine in stile lucha libre

Una piccola azienda messicana produttrice delle celebri máscaras per luchador e luchadores ha convertito la produzione in mascherine per proteggersi dal virus. Se l'efficacia è discutibile, lo stile è ...

Coronavirus e Fase 2, “Mascherine non obbligatorie all’aperto e cene solo in pochi”

«Mascherine obbligatorie o no? Personalmente io penso di no se vai in strada o in ... Ebbene anche in questo caso, le indicazioni che fornisce la sottosegretaria sono utili per capire quale potrà ...

