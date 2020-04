Kaia Gerber cambia look in quarantena | si è schiarita i capelli da sola con l’acqua

(Di martedì 21 aprile 2020)è ine, non potendo andare dal parrucchiere a causa del lockdown, ha deciso di puntare sul "fai da te". La modella si èdanel bagno di casa ma non si è servita di una tradizionale tintura, ha usato semplicemente l'acqua ossigenata.

VanityFairIt : Ora il suo imitatissimo caschetto brilla di un dolce nocciola chiaro. Che dite? Avrà fatto bene?… - bnotizie : Riverdale, Cole Sprouse e Lili Reinhart: verità sulla crisi e su Kaia Gerber - zazoomnews : Riverdale Cole Sprouse e Lili Reinhart: la verità sulla crisi e su Kaia Gerber - #Riverdale #Sprouse #Reinhart:… - zazoomblog : Riverdale Cole Sprouse e Lili Reinhart: la verità sulla crisi e su Kaia Gerber - #Riverdale #Sprouse #Reinhart:… - bnotizie : Riverdale, Cole Sprouse e Lili Reinhart: verità sulla crisi e su Kaia Gerber -

Ultime Notizie dalla rete : Kaia Gerber

MTV.IT

È il caso di Kaia Gerber, che da diversi mesi è passata a un caschetto cortissimo difficile da gestire senza l'intervento regolare del parrucchiere. Di recente ha pensato bene di fare da sola, ...È per questo che, in seguito alle ultime voci, che lo vorrebbero addirittura in una nuova relazione con la modella Kaia Gerber, Cole ha deciso di intervenire pubblicamente per dire la sua. “Ho ...