Il petrolio non è più l’oro nero? (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo il bagno di sangue di ieri il greggio statunitense Wti ha riaperto le contrattazioni nelle sedute del 21 aprile con un netto guadagno che ha portato il suo prezzo a breve termine nuovamente in territorio positivo. Ieri il Wti nelle contrattazioni era sceso fino a -37 dollari a barile per quanto concerneva i contratti spot in consegna a marzo, segno di una forte pulsione finanziaria ribassista. Poche ore dopo la chiusura dei mercati nordamericani le prime sessioni della nuova giornata in Asia hanno riportato, nei limiti del possibile, un minimo di serenità facendo assistere alla crescita del Wti fino a 2 dollari al barile. Ma perchè si è assistito a un tracollo tanto importante del principale greggio Usa? Gioca sicuramente un ruolo US Oil Fund, l’Etf che ha scatenato la notevole pulsione ribassista sull’oro nero. Esso, sottolinea ... Leggi su it.insideover Perché la benzina non cala : ecco il motivo - nonostante il crollo del petrolio

Il petrolio non è più l'oro nero Tagli a produzione e investimenti

borghi_claudio : Scusa @AlbertoBagnai chiami tu TREZZI a spiegargli come è possibile che il prezzo del petrolio sia sceso del 300% e… - NicolaMorra63 : Questo è il crollo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane. Se non si capisce l'entità dello shock economic… - borghi_claudio : @CiroJuniorDS @Toni19ah @boninisyzidanes @ricpuglisi Ma la cosa fantastica è preoccuparsi del prezzo della benzina… - populista375 : RT @rubino7004: Adesso agli offertisti farei bere petrolio finché non risale il prezzo - MaurizioSenare1 : @borghi_claudio Mi scusi, ma ieri il costo del petrolio consegna Maggio è andato negativo. Francamente queste 'begh… -