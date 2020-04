Brad Pitt soffre di prosopagnosia: vediamo insieme di cosa si tratta (Di martedì 21 aprile 2020) La star mondiale non ha bisogno di molte presentazioni. Brad Pitt, noto al grande pubblico per aver preso parte ad innumerevoli capolavori cinematografici, oggi si rende protagonista per un motivo diverso. Il divo, infatti, in un’ intervista di qualche anno fa, ha dichiarato di soffrire di una rara malattia, che gli provoca anche notevoli disagi con le persone, dato che fatica a riconoscere i volti. La prosopagnosia è definita come “Deficit percettivo acquisito o congenito del sistema nervoso centrale che impedisce ai soggetti che ne vengono colpiti di riconoscere correttamente i volti delle persone”. Occorre specificare che non si tratta assolutamente di un disturbo visivo: i soggetti che soffrono di prosopagnosia possono assolutamente avere una vista perfetta; la vera problematica avviene a livello neurologico e può coinvolgere uno o ... Leggi su nonsolo.tv Brad Pitt : le sue previsioni sul tempo poco affidabili (VIDEO)

HGTV - record di ascolti per i Fratelli in Affari con Brad Pitt

