Arcuri frena gli entusiami: non avere fretta, il coronavirus è ancora fra noi (Di martedì 21 aprile 2020) Occorre prudenza e cautela, perché il virus è ancora tra noi. Il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, invita all'unità per una ripartenza dopo il 4 maggio. "Il virus è ancora tra noi. Abbiamo imparato a contenerlo. I nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi, a fronteggiarlo, a costo di molte vittime. Dobbiamo sapere che è ancora tra noi, è un po' meno forte, è un po' più conosciuto, ma non è stato nè sconfitto nè allontanato"."Non bisogna prendere nessuna decisione frettolosa. Bisogna essere ancor di più consapevoli e responsabili e bisogna che i nostri cittadini possano e debbano essere tutti partecipi". Sulla fine del lockdown, ha spiegato: "Io non do consigli al governo. La prudenza e la cautela sono da sempre una cifra del mio pensiero. L'andamento dell'epidemia è ... Leggi su ilfogliettone Arcuri frena : Nessuna ripresa senza salute. In Lombardia 5 volte i morti civili della guerra

In merito alla fase 2 intesa come organizzazione e regolamentazione, Arcuri "frena" ogni possibile frettoloso programma: «non dobbiamo abbandonare né la cautela né la prudenza».

Conte dà un assaggio della 'Fase 2': "Non possiamo riaprire tutto". Ripresa e allentamento restrizioni diverse da Nord a Sud

Il premier Giuseppe Conte frena gli entusiasmi di chi intravede la 'fase 2', quella della convivenza ... con le donne e gli uomini della Protezione civile. C'è il dott. Domenico Arcuri che sta ...

