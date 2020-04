Zoom Meet&Greet: in videochiamata con Giuseppe Maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) Appuntamento ore 18 su Zoom: ad aspettare Giuseppe Maggio ci sono una ventina di fan che potranno partecipare a una videochiamata speciale con il loro attore preferito. Per la seconda puntata di #zoomonquarantine infatti abbiamo invitato Giuseppe, ovvero l’amatissimo Fiore di Baby (ma non solo: ci sono ben due film che lo vedono come protagonista in uscita) a fare aperitivo con noi e una selezione di utenti scelti tramite Instagram. Leggi su vanityfair Zoom Meet&Greet : in videchiamata con Michele Merlo (Di lunedì 20 aprile 2020) Appuntamento ore 18 su Zoom: ad aspettare Giuseppe Maggio ci sono una ventina di fan che potranno partecipare a una videochiamata speciale con il loro attore preferito. Per la seconda puntata di #zoomonquarantine infatti abbiamo invitato Giuseppe, ovvero l’amatissimo Fiore di Baby (ma non solo: ci sono ben due film che lo vedono come protagonista in uscita) a fare aperitivo con noi e una selezione di utenti scelti tramite Instagram.

