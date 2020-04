Sileri: «Calcio? Problemi anche a porte chiuse. Jogging ok ma non più di 40 minuti» (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il numero dei contagi scende, come quello in terapia intensiva, per questo l’opera di contenimento sta avendo l’effetto desiderato. Pensiamo alla fase 2. Bisognerà sempre tenere la distanza sociale e l’uso della mascherine. Il problema sono gli sport di gruppo perché tornare alla normalità dipenderà soprattutto dai focolai che si osserveranno nelle prossime settimane. Serve … L'articolo Sileri: «Calcio? Problemi anche a porte chiuse. Jogging ok ma non più di 40 minuti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio. Leggi su calcioefinanza Lo sport nella fase 2 - Sileri : “Jogging non più di 40 minuti. Calcio? Ripartenza a porte chiuse”

Sileri : “Ecco quali sport ripartono per primi. Il calcio…”

Sileri : “Il calcio è sport di contatto - stiamo pensando ad una soluzione” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il numero dei contagi scende, come quello in terapia intensiva, per questo l’opera di contenimento sta avendo l’effetto desiderato. Pensiamo alla fase 2. Bisognerà sempre tenere la distanza sociale e l’uso della mascherine. Il problema sono gli sport di gruppo perché tornare alla normalità dipenderà soprattutto dai focolai che si osserveranno nelle prossime settimane. Serve … L'articolo: «ok ma non più di 40» è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

zazoomblog : Lo sport nella fase 2 Sileri: “Jogging non più di 40 minuti. Calcio? Ripartenza a porte chiuse” - #sport #nella… - SPress24 : Manca poco, siamo alle strette finali - antoalicastro : #Sileri:'Il comitato tecnico-scientifico e tutte le autorità mediche che ruotano intorno al calcio stanno pensando… - enricocairo : 40 minuti. Non uno di più. Non uno di meno. - zazoomnews : Lo sport nella fase 2 Sileri: “Jogging non più di 40 minuti. Calcio? Ripartenza a porte chiuse” - #sport #nella… -